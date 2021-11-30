Депутат Рады долго поддерживал Зеленского, но теперь разочаровался в нём

На Украине депутат Верховной рады Роман Соха решил выйти из партии "Слуга народа". Он заявил, что разочаровался в нынешнем украинском лидере Владимире Зеленском и в его управленческих решениях касательно кадров.

Соха отметил, что с самого начала он был на стороне Зеленского, однако, по его мнению, глава государства не выполнил обещания, которые давал ранее.

"Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица — люди, которые никогда не были в политике, не причастны к схемам и не грабили страну… Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем главы офиса президента. Это бывший функционер пророссийского "Оппозиционного блока"", — передаёт РИА Новости его слова во время выступления в парламенте.

Он также добавил, что не согласен с присутствием таких кадров, как Олег Татаров и Руслан Демченко. По его мнению, все перечисленные не разделяют те идеи и принципы, которые изначально продвигались на выборах.

Соха заметил, что для него тяжело принимать такое решение, однако работать рядом с такими людьми он не желает.

Ранее Зеленский назвал две главные ошибки, которые были допущены им за время пребывания на посту президента. Он признался, что ошибался в некоторых кадрах, а также жалел, что не проявил больше силы в отношениях с Россией. Украинский лидер заявил, что намерен это исправить.

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