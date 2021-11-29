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МИД РФ: искусственное нагнетание ситуации в Чёрном море вызывает беспокойство

Мир

Заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко заявил, что российские власти беспокоятся из-за обстановки в черноморском регионе, однако её нагнетают искусственно.

МИД РФ: искусственное нагнетание ситуации в Чёрном море вызывает беспокойство

Во время мероприятия "Отношения России и НАТО: жирная точка или продолжение следует?" Грушко напомнил, что среди прибрежных стран изначально частью блока НАТО была только Турция. Только потом к альянсу присоединились Болгария и Румыния, отметил политик. Он также подчеркнул, что Москва не увеличивает концентрацию военной мощи в Чёрном море.

Россия расчитывает на сохранение режима Конвенции Монтрё, исходя из которой число кораблей в море должно быть ограничено, сказал Грушко.

"Его (соответствующего режима. — Прим. ред.) любое ослабление будет серьёзно подрывать не только региональную безопасность и стабильность, но и ставить под угрозу саму европейскую безопасность", — заключил политик, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении блока продолжить "миссии сдерживания" России, чтобы уберечь от её властей Прибалтику и Польшу. По этой причине члены союза не станут уменьшать военное присутствие рядом с границами нашей страны, подчеркнул политик. При этом он отметил, что НАТО готова к диалогу с Москвой.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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