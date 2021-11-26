Зеленский заявил, что СМИ "запугивают" людей войной Украины с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что вероятность глобальной войны Киева и Москвы есть всегда, но журналисты лишь запугивают мировую общественность этой темой.

Как подчеркнул президент на пресс-конференции, СМИ пугают людей "завтрашней войной". Вместе с этим Зеленский рассказал о просьбах руководителя Евросовета Шарля Мишеля и исполняющего обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель созвониться с администрацией России.

"Я думаю, что в ближайшее время Ермак (глава офиса президента. — Прим. ред.) будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", — заключил украинский лидер, слова которого передаёт ТАСС.

Ранее журналисты Bloomberg заявили, что наша страна готовится к крупнейшей войне и захвату Украины. По словам аналитиков, Москва изменила места размещения военных сил на Камчатке, так как этот регион расположен рядом с Японией и США. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о вторжении России на Украину "истерией", а также подчеркнул недопустимость решения проблем в стране силовым путём.

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