Forbes объяснил, почему Украина проиграет России в гипотетической войне

Вооружённые силы Украины не смогут защитить страну в случае нападения России из-за устаревшей артиллерии и недостатка боеприпасов, сообщил военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.

По данным автора, который ссылается на официальные документы, сейчас численность сухопутных войск Украины начитывает 145 тысяч человек. Также армия страны располагает 1,8 тысячи пушек и систем залпового огня, однако это вооружение устарело и находится в неудовлетворительном состоянии. Большая часть орудий нуждается в ремонте и боеприпасах.

Украине досталась в наследство от Советского Союза внушительная военная инфраструктура, в частности, заводы по производству снарядов. Однако Киев не финансировал эту отрасль должным образом, и она деградировала, что стало очевидно в 2014 году, отметил журналист.

По мнению Экса, армия Украины способна вести боевые действия низкой интенсивности, но у неё нет шансов перед российскими войсками.

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