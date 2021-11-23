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В Кремле заявили, что у России нет агрессивных планов по нападению на Украину

Политика

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у России нет никаких планов по военному вторжению на территорию Украины.

В Кремле заявили, что у России нет агрессивных планов по нападению на Украину

Он подчеркнул, что РФ действительно иногда перемещает свои вооружённые силы внутри страны, однако, по его мнению, это не повод для обвинений в агрессивных намерениях, передаёт РИА Новости. Пресс-секретарь президента потребовал, чтобы Запад прекратил ассоциировать передвижение российских войск с планами по возможному нападению на украинские земли.

Как отмечает Песков, урегулировать украинский конфликт можно лишь в том случае, если Киев начнёт соблюдать Минские соглашения и остановит боевые действия против самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

"Мы глубоко обеспокоены провокациями со стороны украинских вооружённых сил на линии соприкосновения, а также подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса", — сказал государственный деятель.

Песков добавил, что обстановку нагнетают западные политики, которые направляют своих консультантов и вооружение на Украину.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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