В Кремле заявили, что у России нет агрессивных планов по нападению на Украину

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у России нет никаких планов по военному вторжению на территорию Украины.

Он подчеркнул, что РФ действительно иногда перемещает свои вооружённые силы внутри страны, однако, по его мнению, это не повод для обвинений в агрессивных намерениях, передаёт РИА Новости. Пресс-секретарь президента потребовал, чтобы Запад прекратил ассоциировать передвижение российских войск с планами по возможному нападению на украинские земли.

Как отмечает Песков, урегулировать украинский конфликт можно лишь в том случае, если Киев начнёт соблюдать Минские соглашения и остановит боевые действия против самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

"Мы глубоко обеспокоены провокациями со стороны украинских вооружённых сил на линии соприкосновения, а также подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса", — сказал государственный деятель.

Песков добавил, что обстановку нагнетают западные политики, которые направляют своих консультантов и вооружение на Украину.

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