Премьер-министр Польши возложил на "Газпром" ответственность за рост цен на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий собирается обсудить проект "Северный поток-2" с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель во время их предстоящей встречи 25 ноября в Берлине, о чём сообщает РИА Новости. Своими планами польский премьер поделился в эфире Польского телевидения, во время брифинга в Париже.

Встреча с Меркель пройдёт в рамках европейского турне Моравецкого, посвящённого "отражению угрозы с востока". В ходе своего турне польский премьер уже побывал с визитами в Латвии, Литве, Эстонии, провёл встречи с премьер-министрами Венгрии, Словакии и Чехии.

Моравецкий настроен решительно, пытаясь возложить ответственность за происходящее на европейском газовом рынке на российский "Газпром".

"Наверняка завтра в Германии мы затронем тему энергетики, затронем тему "Северного потока-2", так как сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке, за которые ответственность несёт "Газпром", которые привели к росту цен на газ в несколько раз", — заявил Моравецкий.

Отношение к проекту "Северный поток-2" у Польши и Германии кардинально различается. Польша из всех сил противостоит запуску газопровода по политическим соображениям, а Германия относится к нему исключительно как к коммерческому проекту.

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