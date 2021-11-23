Украинский журналист обвинил Зеленского в госизмене

Журналист из Львова и ведущий телепередач Остап Дроздов раскритиковал деятельность украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Так, телеведущий намекнул, что высказывания президента о "российской угрозе" — ложь, которая "попахивает государственной изменой". По мнению Дроздова, Зеленский может использовать такой приём для отвода от реальных проблем в стране.

"Как государственная измена замаячила — так сразу "Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля". Эти дешёвые трюки с подменой понятий уже не работают", — сказал журналист.

Ранее в Киеве проходило шествие в память о погибших "героях Майдана", которое каким-то чудом не закончилось штурмом президентского Офиса. Толпа требовала отставки президента, который, по мнению участников акции, "предал идеалы Майдана".

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