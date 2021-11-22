Де жа вю: в годовщину Майдана толпа бушевала у Офиса Зеленского

В воскресенье, 21 ноября, в Киеве проходило шествие в память о погибших "героях Майдана", которое каким-то чудом не закончилось штурмом президентского Офиса.

Как сообщают украинские СМИ, после молебна у мемориала Героев Небесной Сотни толпа направилась на Банковую, где возле здания, в котором находится Офис Зеленского, уже стоял заградительный кордон силовиков.

Толпа требовала отставки президента, который, по мнению участников акции, "предал идеалы Майдана". По крики "Пропускай!", "Ганьба!" и "Зелю геть!" толпа попыталась прорваться на территорию правительственного здания.

Журналисты отмечают, что, судя по развивавшемся флагам, идейным вдохновителем "мероприятия" был экс-президент Пётр Порошенко.

Люди на Банковой начали расходиться ближе к ночи. Они оставили Зеленскому петицию с требованием "до 1 декабря уволить главу Офиса Андрея Ермака". Если этого не произойдет, то протестующие пообещали объявить бессрочную акцию за отставку президента.

По мнению ряда аналитиков на Украине, события воскресного вечера в Киеве очень сильно напоминают 2013 год.

"Только сейчас вместо Януковича — Зеленский, а вместо главы МВД Захарченко — глава ОП Ермак. И сегодня Ермак для президента важен так же, как Захарченко был важен для вертикали власти Януковича в 2013. Параллели настолько очевидны, что даже рождают в уме дежа-вю. Какой вывод? Наш ждут крайне опасные для украинского государства и украинского общества месяцы. В которые, вполне вероятно, Украину попытаются раскачать на свержение действующей власти", — пишет ТГ-канал Klymenko Time.