В Нидерландах в больницах стало не хватать мест для пациентов с коронавирусом, их начали отправлять на лечение в Германию.
Как пишет The Guardian, первые пацинты отправились из Роттердама в немецкий Бохум 23 ноября.
Отмечается, что заполняемость больниц в Нидерландах достигла максимума с мая 2021 года.
Также сообщается, что многие медцентры в Нидерландах снизили число мест для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, переквалифицируясь для лечения COVID-19.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан напомнил о том, что в стране ситуация с коронавирусом ухудшается.
Шпан напомнил гражданам о важности и безальтернативности вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что выступает против обязательных прививок. По его мнению, это вряд ли ускорит формирование коллективного иммунитета.
Также глава ведомства напомнил, что в больницах Германии из-за высокой заболеваемости коронавирусом сейчас "очень и очень сложная ситуация".
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