Пациентов с COVID-19 начали переводить из Нидерландов в Германию

В Нидерландах в больницах стало не хватать мест для пациентов с коронавирусом, их начали отправлять на лечение в Германию.

Как пишет The Guardian, первые пацинты отправились из Роттердама в немецкий Бохум 23 ноября.

Отмечается, что заполняемость больниц в Нидерландах достигла максимума с мая 2021 года.

Также сообщается, что многие медцентры в Нидерландах снизили число мест для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, переквалифицируясь для лечения COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан напомнил о том, что в стране ситуация с коронавирусом ухудшается.

Шпан напомнил гражданам о важности и безальтернативности вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что выступает против обязательных прививок. По его мнению, это вряд ли ускорит формирование коллективного иммунитета.

Также глава ведомства напомнил, что в больницах Германии из-за высокой заболеваемости коронавирусом сейчас "очень и очень сложная ситуация".

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