Патрушев рассказал, откуда на Украине все беды

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев убеждён, что сегодняшняя ситуация на Украине — это своего рода проекция того, что сегодня проиcходит на белорусско-польской границе.

"Установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах", — сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

Он напомнил, что похожая ситуация наблюдалась там, откуда сейчас бегут люди: в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии — странах, которые, по словам Патрушева, Запад довёл до развала, где насаждался прозападный режим.

Секретарь Совета Безопасности уверен, что и относительно решения проблемы с беженцами, и преодоления кризиса на Украине Западу следует прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела других государств.

"Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы", — уверен Патрушев.

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