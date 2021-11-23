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Кличко уверен в скором вторжении России на Украину

Мир

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что сообщения Запада о скором вторжении России на Украину правдивы, и обвинил украинские власти в нерешительности и бездействии.

Кличко уверен в скором вторжении России на Украину

"Опираясь на данные космической разведки, США и другие партнёры Украины на Западе предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления России на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще не видело признаков подготовки врага к новому акту агрессии. А теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию", — так написал Кличко в своём Telegram-канале 23 ноября.

Градоначальник обратился к властям с требованием мобилизовать ресурсы на оборону.

Ранее разведка Украины обнародовала информацию, что Россия собирается напасть на неё в 2022 году. Издание "Страна" напоминает, что украинская разведка уже несколько лет подряд прогнозирует нападение РФ на Украину, но это так и остаётся несбывшимися прогнозами.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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