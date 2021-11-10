Кличко признался, что хочет "надрать уши" украинским политикам

Бывший чемпион мира по боксу, а сейчас мэр Киева Виталий Кличко заявил, что порой очень хочет "надрать уши" политическим оппонентам. По его словам, в фантазиях он позволяет себе рукоприкладство, однако в жизни дальше ринга агрессия не выходит.

По словам Кличко, больше всего его раздражает ложь украинских политиков.

"Стоит перед тобой кто-то, ты знаешь правду, а он врёт тебе, глядя прямо в глаза. Ты думаешь: "Как бы тебе надрать уши, блин!" Ты начинаешь ему объяснять о правильных вещах, но он всё равно врёт, и думаешь: "Блин, попался бы ты мне когда-нибудь в ринге, я бы тебе, конечно, дал", — рассказал мэр Киева журналисту Дмитрию Гордону.

Ранее Pravda. Ru писала, что Кличко опроверг заявления СМИ о том, что он хочет "сломать ногу" президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам политика, не стоит верить сплетням, потому что боксёры обычно "ломают нос".

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