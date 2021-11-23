Немцы будут "вакцинированы, вылечены или мертвы" к концу зимы

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что в ближайшие месяцы все жители страны "будут иммунизированы, вылечены или умрут от коронавируса", и призвал общественность сделать укол.

Министр еще раз призвал всех сделать прививки, хотя и повторил, что не разделяет мнения о необходимости введения обязательной (принудительной) вакцинации.

Йенс Спан подчеркнул, что "стадный иммунитет" в конечном итоге всё равно будет достигнут, но "никакая принудительная вакцинация не преодолеет эту волну инфекций".

Комментарии главы Минздрава ФРГ стали ответом на заявление исполняющей обязанности канцлера Ангелы Меркель о необходимости вводить обязательную вакцинацию, поскольку в стране стремительно растёт заболеваемость COVID среди непривитых немцев.

К слову, в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан назвал антиваксеров "угрозой обществу" и заявил, что они "должны понять, что-либо пройдут вакцинацию, либо умрут”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.