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Куда исчез дельта-штамм COVID в Японии, резко прекратив пятую волну пандемии

Эврика

Пятая волна COVID-19 в Японии прекратилась так резко, что ученые не могут понять: как и почему это произошло.

Куда исчез дельта-штамм COVID в Японии, резко прекратив пятую волну пандемии
  • В середине августа в стране был пик заболеваемости коронавирусом — ежедневно регистрировалось более 23 тысяч новых случаев.
  • Сейчас регистрируют примерно по 170 новых заражений в день, а число смертей из-за этой болезни в ноябре в основном меньше 10.

Многие называют этот феномен заслугой органов здравоохранения и связывают прекращение пятой волны пандемии с высоким уровнем вакцинации в стране, "поголовным" масочным режимом и строгим соблюдением всех противоэпидемических требований. Однако, ряд учёных считает, что снижение уровня заражений "слишком уж значительное по сравнению с другими странами с аналогичными условиями".

Итуро Иноуэ, генетик из Национального института генетики, считает, что Японии посчастливилось стать свидетелем того, как штамм Дельта уничтожил другие варианты вируса SARS-CoV-2, а затем уничтожил сам себя.

Об этом он рассказал в интервью газете Japan Times.

В течение некоторого времени Иноуэ и его коллеги-ученые изучали мутации SARS-CoV-2 и то, как на них влияет белок nsp14, который имеет решающее значение для размножения вируса.

"РНК-вирусы, подобные вирусу, вызывающему COVID-19, как правило, имеют очень высокую частоту мутаций, благодаря белку nsp14, который помогает им быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. Однако это открывает дверь для так называемой "катастрофы ошибок”, когда плохие мутации накапливаются и в конечном итоге приводят к полному исчезновению штамма", — считают учёные.

В случае с японской пятой волной COVID-19, nsp14 варианта Дельты не справился со своей работой, считает Иноуэ, основываясь на генетическом исследовании образцов, собранных с июня по октябрь.

"Мы были буквально шокированы, увидев результаты, — сказал исследователь в интервью газете Japan Times. — Вариант Дельты в Японии был очень передающимся и исключал другие варианты. Но по мере накопления мутаций мы полагаем, что в конечном итоге он стал "неисправным вирусом" и не смог создать свои копии”.

коронавирус,девушка в маске
коронавирус,девушка в маске

Эта теория может иметь отношение к предыдущему штамму SARS, который был идентифицирован в 2003 году, объясняя, почему он не вызвал пандемии. Но это было бы трудно подтвердить, поскольку вспышка закончилась относительно быстро и не привела к массовому сбору генетических данных, необходимых для проверки гипотезы.

  • Непонятно, почему в Японии произошел такой удачный поворот событий, но ничего подобного не случилось в других странах Восточной Азии, где население генетически близко к населению Японии.
  • По словам Иноуэ, мутации вируса, подобные тем, которые были отмечены учёными, были обнаружены по меньшей мере в 24 странах.

Даже если теория естественного "вымирания вируса" подтвердится, это в лучшем случае временная отсрочка для японского народа. Новые, более успешные штаммы, вероятно, в конечном итоге попадут в страну, хотя карантинные меры и иммиграционный контроль могут задержать появление новых вариантов в Японии, считает Иноуэ.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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