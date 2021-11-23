Саакашвили перестал голодать и вспомнил о "революции роз": "Грузия была во тьме"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после "революции роз", когда он и его команда пришли к власти, страна превратилась из территории в государство.

Как отметил заключённый политик, страна стала "нацией среди прочих".

"До революции Грузия была территорией, а потом стала государством. Грузия была в темноте и сияла. Мы доказали, что мы не маленькая деревня, став ведущей в мире страной-реформатором. Приехал президент США и назвал нас "маяком демократии в мире", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что грузины не заслуживают "нищеты и тьмы" и что он вернулся в Грузию, потому что "доверяет своему народу".

"Если бы я не верил в смелость и великую природу моей нации, я бы не рисковал жизнью и не приехал бы сюда сейчас. Да, я отдаю свою жизнь в твои руки", — написал экс-президент.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что заключённого экс-президента Грузии перевели из тюремной больницы в военный госпиталь Гори. Политик долгое время голодал и его здоровье начало стремительно ухудшаться. Саакашвили заявил, что перестанет морить себя голодом, если его перевезут в другое медучреждение. Власти Грузии выполнили требования.

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