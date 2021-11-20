Саакашвили перевели в военный госпиталь Гори: всё оцеплено полицейскими

Колонна автомобилей с Михаилом Саакашвили "во главе" покинула стены тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси и направилась в военный госпиталь Гори. Как ранее заявляли адвокаты экс-президента, он бросит голодать, если перевод состоится.

В сопровождающих у Саакашвили, кроме правоохранителей, были адвокаты, лечащий врач Николоз Кипшидзе и мать экс-президента Гиули Аласания. Стены тюремной больницы политик покинул на реанимобиле.

"Правоохранительные органы Тбилиси заранее подготовились к приезду и оцепили здание госпиталя. По сообщению источников, на территории больницы "всё спокойно", передаёт грузинский телеканал "ТВ Пирвели".

Как сообщают грузинские журналисты, представители Михаила Саакашвили ждут разрешения, чтобы войти в больницу и посмотреть, в каких условиях будет находиться политик.

Ранее Pravda.Ru публиковала заявление заключённого Саакашвили. Экс-президент Грузии пообещал перестать голодать, как только его переведут в военный госпиталь. Кроме того, как сообщили в аппарате омбудсмена, у политика серьёзное заболевание мозга, которое может довести Саакашвили до комы.

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