Саакашвили готов прекратить голодовку после перевода в военный госпиталь

Адвокат Ника Гварамия заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку после того, как его переведут из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори.

"Он (Саакашвили) готов перейти в горийский госпиталь и прекратить голодовку сразу же после перевода", — сказал Гварамия, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Саакашвили переведут в военный госпиталь в ночь на пятницу

Ранее сообщалось, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировано серьёзное заболевание мозга, из-за которого он может впасть в кому. Эта информация содержится в сообщении аппарата омбудсмена.

До этого грузинский министр юстиции рассказал, что было решено перевести бывшего президента из тюремной больницы в военный госпиталь, расположенный в городе Гори. Сейчас ждут, когда Саакашвили даст на это своё согласие.

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