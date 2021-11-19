Саакашвили может умереть из-за серьёзного заболевания мозга

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировано серьёзное заболевание мозга, из-за которого он может впасть в кому. Эта информация содержится в сообщении аппарата омбудсмена.

Саакашвили был подвергнут медицинскому осмотру по настоянию Народного защитника Грузии. Осмотр был проведён 17 ноября, когда состояние здоровья политика ухудшилось.

Медики, проводившие осмотр, сообщили, что Саакашвили находится в "критическом и тяжёлом состоянии". Врачи сообщили, что из-за того, что пациент не выполнял предписания специалистов, у него наблюдается очень тяжёлое и опасное для жизни осложнение — энцефалопатия Вернике, грозящее летальным исходом.

Эксперты настаивают на переводе Саакашвили в современную больницу, оснащённую необходимыми технологиями.

Ранее грузинский министр юстиции рассказал, что было решено перевести бывшего президента из тюремной больницы в военный госпиталь, расположенный в городе Гори. Сейчас ждут, когда Саакашвили даст на это своё согласие.

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