У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировано серьёзное заболевание мозга, из-за которого он может впасть в кому. Эта информация содержится в сообщении аппарата омбудсмена.
Саакашвили был подвергнут медицинскому осмотру по настоянию Народного защитника Грузии. Осмотр был проведён 17 ноября, когда состояние здоровья политика ухудшилось.
Медики, проводившие осмотр, сообщили, что Саакашвили находится в "критическом и тяжёлом состоянии". Врачи сообщили, что из-за того, что пациент не выполнял предписания специалистов, у него наблюдается очень тяжёлое и опасное для жизни осложнение — энцефалопатия Вернике, грозящее летальным исходом.
Эксперты настаивают на переводе Саакашвили в современную больницу, оснащённую необходимыми технологиями.
Ранее грузинский министр юстиции рассказал, что было решено перевести бывшего президента из тюремной больницы в военный госпиталь, расположенный в городе Гори. Сейчас ждут, когда Саакашвили даст на это своё согласие.
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