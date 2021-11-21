В Бельгии применили слезоточивый газ на акции против COVID-ограничений

Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Тысячи людей вышли на улицы города для того, чтобы высказать свою позицию против усиления ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что протест проходит в формате марша под лозунгом "Вместе за свободу". При этом мероприятие было согласовано местными властями, однако из-за него в городе возникли серьёзные пробки.

Напомним, что правительство Бельгии решило ужесточить ограничения — в стране вновь вводится масочный режим в помещении, а сотрудников переводят на дистанционный режим работы минимум на четыре дня в неделю.

Ранее в России официально зарегистрировали лекарство от коронавируса "Арепливир". Ввод в гражданский оборот разрешён до пяти лет. "Арепливир " (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") разработали на саранском заводе "Биохимик" в прошлом году.

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