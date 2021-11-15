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СOVID-19 может пропасть со временем, заявил инфекционист Жемчугов

Здоровье

В долгосрочной перспективе коронавирус может исчезнуть либо найти "своего хозяина", заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Но есть и третий, плохой сценарий развития болезни.

СOVID-19 может пропасть со временем, заявил инфекционист Жемчугов

По словам Жемчугова, COVID-19 может просто исчезнуть из природы, как это было с Атипичной пневмонией и MERS. По словам врача, эти вирусы не мутировали и просто перестали размножаться.

Кроме прочего, коронавирус может остаться, но измениться таким способом, что будет по-прежнему жить в организме животных, но потеряет агрессивность, как это произошло с Эболой. И передаваться, например, только при контакте с кровью.

Однако есть и не совсем "приятные" сценарии развития вируса.

"Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", — поделился опасениями Жемчугов в беседе с радио Sputnik.

Ранее Pravda.Ru писала о выводах экспертов из Национальной службы здравоохранения Великобритании. Специалисты считают, что коронавирус останется в мире ещё надолго и для него будут характерны "сезонные всплески".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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