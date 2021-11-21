Совбез РФ: рост военной активности НАТО у границ страны грозит инцидентами

Повышение военной активности НАТО у российских границ создаёт угрозу вооруженных конфликтов, считает замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребёнкин.

В интервью "Российской Газете" он заявил о значительном росте военной активности стран НАТО в Чёрном море, на западном направлении, а также в Арктике.

"В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе", — подчеркнул представитель Совбеза.

Он назвал сложной обстановку на ряде участков российской границы. По словам Гребёнкина, этому способствует наращиваемое Вашингтоном и его союзниками военно-политическое, экономическое и информационное давления на РФ.

Замсекретаря Совбеза сообщил также о сохраняющихся рисках проникновения в Россию представителей международных террористических и экстремистских организаций из-за увеличения числа очагов военно-политической нестабильности поблизости от границ страны

Кроме того, Гребёнкин заявил о возросшей угрозе провокаций в Крыму, Азовском и Черном морях со стороны украинских спецслужб и радикальных организаций.

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