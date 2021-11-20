Силовики Польши и Литвы за сутки пытались выдворить почти 500 мигрантов

За прошедшие сутки польские силовики пытались насильно отогнать на территорию Белоруссии около 350 мигрантов, а литовские — более 140.

"За прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить в Беларусь девять групп, общей численностью более 140 человек, польские — 12 групп, около 350 человек. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения не менее 20 беженцев", — сообщает Telegram-канал Государственного погранкомитета Белоруссии.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале прошлой недели, когда сюда направились порядка 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.

18 ноября среди мигрантов выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.