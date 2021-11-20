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Силовики Польши и Литвы за сутки пытались выдворить почти 500 мигрантов

Мир

За прошедшие сутки польские силовики пытались насильно отогнать на территорию Белоруссии около 350 мигрантов, а литовские — более 140.

"За прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить в Беларусь девять групп, общей численностью более 140 человек, польские — 12 групп, около 350 человек. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения не менее 20 беженцев", — сообщает Telegram-канал Государственного погранкомитета Белоруссии.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале прошлой недели, когда сюда направились порядка 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.

18 ноября среди мигрантов выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

 

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
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