Вслед за США: Великобритания планирует присоединиться к бойкоту Олимпийский игр

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон "думает" над объявлением бойкота Олимпийским зимним играм в Пекине. В правительстве разгорелись "жаркие дискуссии" по этому поводу.

Ранее об игнорировании спортивного мероприятия заявлял президент США Джо Байден.

Джонсон намерен поддержать предложение американского коллеги в знак "протеста против ситуации с правами человека в Китае", цитирует иностранный источник Спорт РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о "странном" заявлении Джо Байдена. В ответ на вопрос журналистов пула Белого дома: будет ли на Олимпийские игры направлена делегация от США, президент не стал перечислять, а просто констатировал, что "он и есть делегация".

Американские журналисты так и не поняли, поедет лидер нации один на открытие Олимпийских игр в Китай или никто не поедет вовсе.

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