Бабиш: Чехия не будет вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

И. о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не будет вводить общенациональный локдаун и обязательную вакцинацию от COVID-19.

"Чехия ни в коем случае не последует примеру Австрии", — сказал Бабиш, слова которого приводит ТАСС.

Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что с 15 ноября в стране вводится локдаун для лиц, которые не были привиты от нового коронавируса или не переболели.

Таким образом, непривитые не смогут выходить на улицу, кроме как за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку.

Канцлер добавил, что непривитые также не смогут посещать магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и т. п.

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