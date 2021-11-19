Ветеран НАТО раскрыл сценарий прорыва войсками США обороны Крыма

Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу опубликовал в издании Business Insider статью, в которой рассказал о готовности армии США прорвать российскую оборону в Крыму.

Автор сослался на отчёт Командования специальных операций США, в котором указано, что американский спецназ должен уметь выполнять две ключевые цели — осуществлять поддержку обычных армейских подразделений в ближнем бою и проникать на запретные объекты, расположенные в глубине территории противника.

Обозреватель отметил, что важнейшей миссией Сил специальных операций США является умение находить и ликвидировать береговые противокорабельные ракетные системы, оперативно-тактические ракетные комплексы, радиолокационные станции и системы противовоздушной обороны.

По словам Атламазоглу, Силы специальных операций США будут "играть центральную роль в ликвидации российских" береговых ракетных систем и РЛС в "районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря".

Однако если американский спецназ не сумеет своевременно подорвать эти системы, то российские зенитные установки, противокорабельные ракеты и радиолокационные станции лишат преимуществ армию и флот США.

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