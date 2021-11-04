Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что учения Североатлантического альянса направлены на отработку ядерных атак по России. Его статья была опубликована на сайте 19Fortyfive.
В октябре НАТО провело учения Steadfast Noon 21, на которых самолёты альянса тренировались сбрасывать американские водородные бомбы B61. Атламазоглу считает, что эти учения направлены против РФ.
По словам автора статьи, в 2020 году руководство НАТО призвало укрепить ядерный альянс из-за ухудшения условий безопасности в Европе. Несмотря на то, что Россия не указана в декларации, всё же "она является предполагаемым адресатом этого заявления", подчеркнул Атламазоглу.
Аналитик отметил, что на учениях Steadfast Noon пилоты, экипажи и обслуживающий персонал отрабатывали навыки действий в условиях ядерного конфликта.
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