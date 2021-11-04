Ветеран НАТО: альянс тренируется вести ядерную войну против РФ

Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что учения Североатлантического альянса направлены на отработку ядерных атак по России. Его статья была опубликована на сайте 19Fortyfive.

В октябре НАТО провело учения Steadfast Noon 21, на которых самолёты альянса тренировались сбрасывать американские водородные бомбы B61. Атламазоглу считает, что эти учения направлены против РФ.

По словам автора статьи, в 2020 году руководство НАТО призвало укрепить ядерный альянс из-за ухудшения условий безопасности в Европе. Несмотря на то, что Россия не указана в декларации, всё же "она является предполагаемым адресатом этого заявления", подчеркнул Атламазоглу.

Аналитик отметил, что на учениях Steadfast Noon пилоты, экипажи и обслуживающий персонал отрабатывали навыки действий в условиях ядерного конфликта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.