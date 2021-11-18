Путин: кризис внутри Украины пока далёк от разрешения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что кризис внутри Украины пока, к сожалению, далёк от разрешения, и Россия ощущает его особенно остро. При этом Запад только обостряет существующий конфликт.

Глава государства сообщил об этом на расширенном заседании коллегии МИД. Он заметил, что Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, которые приняли форму международного права, и договорённости, достигнутые в "нормандском формате".

"На словах наши партнёры по "нормандскому формату" ФРГ и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу руководства Киева на их демонтаж, что заводит переговоры в тупик", — сказал Путин.

Однако следует продолжать усилия в рамках "нормандского формата", ведь другой альтернативы для урегулирования конфликта в настоящий момент не существует, заметил президент.

Он также добавил, что Запад обостряет ситуацию, поставляя Киеву летательные аппараты и проводя военные манёвры в Чёрном море. По мнению российского лидера, провокации в акватории вообще выходят за рамки дозволенного.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный отреагировал на предложение конгрессменов-республиканцев ужесточить политику США в отношении России.

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