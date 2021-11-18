DailyMail: империи не живут дольше 250 лет — США не станет в 2026 году

Исторически сложилось так, что империи в среднем "живут и процветают" 250 лет, после чего они, как правило, либо медленно, либо очень быстро разваливаются из-за перенапряжения и внутреннего конфликта.

Об этом в статье, опубликованной в "Дейли Мейл", напомнил историк, политический обозреватель Малком Кьюне, отметивший, что

"… несколько зловеще то, что 250-летие Америки приближается в 2026 году. И, скорее всего, ей предстоит испытать огромные потрясения".

По мнению Кьюне, США в последнее время упорно движется к гражданской войне:

"Разговоры о восстании, отделении, гражданских конфликтах и гражданской войне больше не являются болтовнёй легковерных и психически больных. 2021 год до сих пор был впечатляющим годом для признаков политического упадка: в США теперь появились все известные "всадники апокалипсиса", которые исторически предвещали борьбу и революцию, одну за другой", — пишет политобозреватель.

Какие признаки грядущего раскола общества увидел историк

Политическое разделение среди элит, растущая потеря легитимности власти в глазах населения, военное поражение за рубежом и новый очень зловещий кризис в реальной экономике, конца которому не видно.

"Любой из этих кризисов был бы достаточно плох сам по себе; взятые вместе, они представляют собой действительно серьёзную угрозу стабильности нынешнего порядка. Если в истории и был один раз, когда гражданские войны действительно могли произойти, то это именно тогда, когда делегитимированная элита проводит необходимые реформы после того, как позволила основным проблемам тлеть десятилетиями. Именно тогда государства находятся в самом слабом состоянии и когда они уязвимы для наихудших форм внутренних бедствий. К сожалению, возможно, именно к этому сегодня и движется Америка".

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