EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Остановись, ты нам нужен!": друг солиста "На-На" Юрина о его зависимости
Зимой помогут хороший сон и физкультура – врач-терапевт
ЕСПЧ: локдаун из-за коронавируса не нарушает права человека
"Невозможно вылечить": стало известно о травме Ольги Бузовой
В Совфеде оценили планы Запада по остановке запуска "Северного потока-2"
Во Львове призвали власти Украины готовиться к сопротивлению РФ
"Муз-ТВ" получил миллионный штраф за гей-пропаганду в эфире
В Крыму заявили, что обжалуют решение суда по "скифскому золоту"
В Госдуме тренерам олимпийских чемпионов предлагают ввести доплаты к пенсиям

Энергоблок БелАЭС отключили из-за срабатывания автоматики

Мир

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключили от сети из-за срабатывания автоматики 17 ноября. Об этом сообщает Минэнерго республики.

Энергоблок БелАЭС отключили из-за срабатывания автоматики

"В 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики", — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время специалисты атомной станции проводят диагностику и анализируют работу технологических систем отключённого энергоблока. В сообщении подчёркивается, что радиационный фон на территории АЭС и вокруг неё соответствует норме.

Белорусская АЭС расположена между агрогородками Ворняны, Гервяты и Михалишки в 18 километрах от города Островец Гродненской области, а также в 40 километрах от литовской столицы Вильнюса.

Первый энергоблок АЭС официально запустили в ноябре прошлого года. Лицензию на его промышленную эксплуатацию выдали в июне 2021 года. В том же месяце энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию.

В 2022 году на атомной станции планируется запустить второй энергоблок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Белоруссия пережила Чернобыль
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В горах Сочи запустили электромобили
Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут
Британцев возмутили призывы оказать военную помощь "киевской банде"
"Остановись, ты нам нужен!": друг солиста "На-На" Юрина о его зависимости
Зимой помогут хороший сон и физкультура – врач-терапевт
Запад готовит свой народ к "лёгкой войне" с Россией
В Белоруссии временно ограничили транзит нефти в Польшу
ЕСПЧ: локдаун из-за коронавируса не нарушает права человека
Ереван решился на шантаж Москвы. В пользу кого?
Искусственный интеллект научился заменять реальные объекты виртуальными
Популярное
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Усам Оздемиров Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут Усам Оздемиров Ирина Шлионская Искусственный интеллект научился заменять реальные объекты виртуальными Ирина Шлионская Ирина Гусакова Осознанное питание: как похудеть без жёстких диет Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Здоровье
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
ФМБА: препарат "МИР-19" универсален против всех штаммов коронавируса
Здоровье
ФМБА: препарат "МИР-19" универсален против всех штаммов коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников