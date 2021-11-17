Энергоблок БелАЭС отключили из-за срабатывания автоматики

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключили от сети из-за срабатывания автоматики 17 ноября. Об этом сообщает Минэнерго республики.

"В 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики", — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время специалисты атомной станции проводят диагностику и анализируют работу технологических систем отключённого энергоблока. В сообщении подчёркивается, что радиационный фон на территории АЭС и вокруг неё соответствует норме.

Белорусская АЭС расположена между агрогородками Ворняны, Гервяты и Михалишки в 18 километрах от города Островец Гродненской области, а также в 40 километрах от литовской столицы Вильнюса.

Первый энергоблок АЭС официально запустили в ноябре прошлого года. Лицензию на его промышленную эксплуатацию выдали в июне 2021 года. В том же месяце энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию.

В 2022 году на атомной станции планируется запустить второй энергоблок.

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