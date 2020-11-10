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В Белоруссии опровергли информацию о взрыве трансформаторов на АЭС

Белорусская АЭС временно прекращала выработку энергии в соответствии с пусконаладочными работами, которые предусматривают снижение мощности генератора вплоть до нулевой отметки, сообщили в Минэнерго Белоруссии.

В Белоруссии опровергли информацию о взрыве трансформаторов на АЭС

Ранее появилась информация, что на БелАЭС вышел из строя трансформатор, из-за чего прекратилась выработка энергии.

"На БелАЭС на время остановили выработку электроэнергии, что предусмотрено программной этапа "Энергетический пуск". На этом этапе предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой. Это делается для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования", — сообщило Министерство энергетики Белоруссии.

В министерстве заявили, что все системы на БелАЭС работают нормально.

"Работы в режиме "Энергетический пуск" на ядерный и радиационный фон никак не повлияли. Все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме", — отмечается в сообщении.

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