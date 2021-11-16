EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Армения и Азербайджан прекратили боевые действия после звонка Шойгу
Врач оценил разрешение привитым от COVID-19 не самоизолироваться
РФС прокомментировал слова Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной
В Госдуме оценили приостановку Германией сертификации "СП-2"
Салливан: у США остались вопросы к Китаю о происхождении коронавируса
Политик ответила на нападки Киева из-за экономической помощи ДНР и ЛНР
Минобороны Польши: мигранты используют детей для нападений на границе
В управделами президента ответили на жалобы на плохое питание депутатов
Эксперт прокомментировал рост цен на газ в Европе до $1000

NASA: к Земле движется потенциально опасный астероид

Мир

Центр изучения околоземных объектов NASA предупредил об астероиде 2016 JG12, который летит по направлению к Земле.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что астероид пролетит рядом с Землёй 20 ноября. Его скорость составит 7,48 километра в секунду. Опасности столкновения с планетой нет, поскольку небесное тело пройдёт на расстоянии 5,5 миллионов километров от Земли.

Астрономы впервые обнаружили этот астероид 3 мая 2016 года. По размерам он чуть больше колеса обозрения "Лондонский глаз", которое является крупнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире.

По данным NASA, в ближайшие 10 лет астероид 2016 JG12 ещё несколько раз пролетит мимо Земли.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Нужно ли нам бояться астероидов и ждать марсиан?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
КПРФ предложила Мосгордуме дать отрицательный отзыв на законопроекты о QR-кодах
Белый дом: Си Цзиньпин — не друг Байдену
NASA: к Земле движется потенциально опасный астероид
Минобороны РФ показало отсутсвие угроз для МКС после разрушения спутника
Армения и Азербайджан прекратили боевые действия после звонка Шойгу
WP: США будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Алиев заявил о наличии раненых с азербайджанской стороны в ходе боёв с Арменией
Врач оценил разрешение привитым от COVID-19 не самоизолироваться
Осознанное питание: как похудеть без жёстких диет
РФС прокомментировал слова Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной
Популярное
Общество
Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации

Дмитрий Певцов выступил "против сегрегации и за добровольную вакцинацию". Актёр отметил, что о побочных эффектах вакцины от COVID-19 необходимо говорить открыто.

Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Экономика и бизнес
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Шоу-бизнес
Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром
Шоу-бизнес
Галкин устроил фотосессию с Пугачёвой в семейном замке
Дмитрий Соколов Где можно напиться из источника вечной молодости Дмитрий Соколов Игорь Буккер Почему Пентагон скрывает правду об НЛО Игорь Буккер Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Мир. Новости мира
Беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Экономика и бизнес
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников