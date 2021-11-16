NASA: к Земле движется потенциально опасный астероид

Центр изучения околоземных объектов NASA предупредил об астероиде 2016 JG12, который летит по направлению к Земле.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что астероид пролетит рядом с Землёй 20 ноября. Его скорость составит 7,48 километра в секунду. Опасности столкновения с планетой нет, поскольку небесное тело пройдёт на расстоянии 5,5 миллионов километров от Земли.

Астрономы впервые обнаружили этот астероид 3 мая 2016 года. По размерам он чуть больше колеса обозрения "Лондонский глаз", которое является крупнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире.

По данным NASA, в ближайшие 10 лет астероид 2016 JG12 ещё несколько раз пролетит мимо Земли.

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