К Земле движется "потенциально опасный" астероид размером с Эйфелеву башню

Астероид 4660 Nereus пролетит мимо Земли на расстоянии 3,9 миллиона километров. Это произойдёт 11 декабря, сообщает NASA.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США классифицировало астероид, как "потенциально опасный".

Длина космического объекта оценивается в 330 метров, что сравнимо с Эйфелевой башней, которая в высоту достигает 300 метров.

В следующий раз астероид 4660 Nereus пролетит мимо Земли в 2112 году на расстоянии 2,6 миллиона километров.

В 1992 году этот астероид рассматривался в качестве потенциальной цели для полёта автоматической межпланетной станции "NEAR Shoemaker". Однако из-за небольшого размера Nereus решено было отдать предпочтение более крупному астероиду Эрос.

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