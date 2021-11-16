Боррель: ЕС отказывается пускать мигрантов со стороны Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что гуманитарную помощь беженцам на белорусской-польской границе должно обеспечить правительство Белоруссии. По его словам, Евросоюз не пустит ни одного мигранта на свою территорию.

Как отметил Боррель, такое заявление ЕС не означает, что беженцы должны "умереть в лесу".

"ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их", — цитирует представителя Евросоюза НТВ.

Боррель подчеркнул, что польские власти готовы оказать помощь мигрантам. Однако въезд на территорию Европы чётко регламентирован "юридическими критериями". По его словам, необходим пакет документов, которого у беженцев нет. Иные заявления о способах "проникновения" в ЕС недействительны.

Ранее Pravda.Ru публиковала заявление украинских политологов о том, что из-за конфликта на белорусско-польской границе Незалежная может остаться без свободного доступа в Европу. По мнению политологов, этот конфликт специально спровоцирован Россией, чтобы "отрезать" граждан Украины от Европы.

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