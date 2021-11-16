Петренко: ЕС может отобрать у Украины безвизовый режим "на радость" России

Из-за непростой ситуации на белорусско-польской границе могут пострадать украинские граждане, заявил политолог Богдан Петренко. По его мнению, Россия специально устроила миграционный кризис, чтобы лишить Незалежную безвизового режима в ЕС.

По мнению Петренко, конфликт в приграничной зоне могли спровоцировать по "заказу" Москвы, чтобы включить Киев в сферу своего влияния.

"Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия. Поэтому существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и Россией в зону влияния Москвы", — цитирует политолога "Главред".

Петренко подчеркнул, что сложности из-за миграционного кризиса уже начали сказываться на Украине. Польша ужесточила правила проезда и усилила приграничные зоны с Незалежной. Как уточнил политолог, ситуация может обернуться ограждением колючей проволокой или вовсе строительством стены.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.