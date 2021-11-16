Из-за непростой ситуации на белорусско-польской границе могут пострадать украинские граждане, заявил политолог Богдан Петренко. По его мнению, Россия специально устроила миграционный кризис, чтобы лишить Незалежную безвизового режима в ЕС.
По мнению Петренко, конфликт в приграничной зоне могли спровоцировать по "заказу" Москвы, чтобы включить Киев в сферу своего влияния.
"Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия. Поэтому существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и Россией в зону влияния Москвы", — цитирует политолога "Главред".
Петренко подчеркнул, что сложности из-за миграционного кризиса уже начали сказываться на Украине. Польша ужесточила правила проезда и усилила приграничные зоны с Незалежной. Как уточнил политолог, ситуация может обернуться ограждением колючей проволокой или вовсе строительством стены.
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