Совет ЕС внёс поправки в санкционный режим против Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза внесли поправки в санкционный режим в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе.

"Совет ЕС внёс поправки в санкционный режим с учётом ситуации на границе ЕС с Белоруссией", — цитирует сообщение совета "Интерфакс".

Сообщается, что внесённые поправки позволят Брюсселю вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, причастных к созданию миграционного кризиса на границах Белоруссии с Евросоюзом.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, принятое главами МИД решение должно показать решимость Евросоюза противостоять использованию мигрантов в политических целях.

"Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику", — подчеркнул Боррель.

Он также заявил о намерении ЕС реагировать на репрессии белорусского режима в отношении собственного населения, назвав их неприемлемыми.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что власти страны дадут ответ в случае введения ЕС новых санкций против Минска.

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