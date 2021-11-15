EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин дал поручение внедрить приложение для нарушителей ПДД
Артист МХАТа пожалел Бузову: "Пешка в руках была"
Социолог назвала абсурдом данные о более 100% участников переписи
5000 переписчиков населения заразились коронавирусом за время работы
Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром
Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом тяжёлых больных COVID-19
Минцифры обновит приложение "Госуслуги"
Галкин устроил фотосессию с Пугачёвой в семейном замке
Госдума направит проекты об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы

Глава ЛНР Пасечник оценил указ Путина о гумпомощи Донбассу

Мир

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что пока армия Украины обстреливают Донбасс, Россия протягивает ДНР и ЛНР руку помощи.

Так он прокомментировал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", который президент РФ Владимир Путин подписал 15 ноября.

Ранее российский лидер поручил предоставить товарам, произведённым в самопровозглашённых ЛНР и ДНР, равный с российскими доступ на внутренний рынок РФ.

"Жители ЛНР благодарят президента России за подписание соответствующего указа!", — написал Пасечник в Twitter.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как ДНР и ЛНР будут интегрироваться в Россию?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Де-факто в России: Путин отвечает на давление Запада новым указом в поддержку ЛДНР
Какое будущее ждёт Россию? Предсказания знаменитых провидцев
Глава ЛНР Пасечник оценил указ Путина о гумпомощи Донбассу
Малышева объяснила, как отличить вирусную инфекцию от бактериальной
Искусственный интеллект китайцев угрожает безопасности США
Какие темы затронет Байден на виртуальном саммите с Си Цзиньпином
Путин подписал указ о допуске товаров из ЛНР и ДНР к госзакупкам
Мужской вопрос: сколько женщин нужно для защиты от простатита
Путин дал поручение внедрить приложение для нарушителей ПДД
Артист МХАТа пожалел Бузову: "Пешка в руках была"
Популярное
Интересные Новости
Безос: на Земле останется ограниченное число людей

Человечество перенесет большую часть промышленности в космос, что позволит сделать из Земли заповедник, доступ в который будет доступен немногим.

Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Политика. Новости и аналитика
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Мир. Новости мира
Британский генерал: мы рискуем по неосторожности угодить в войну с Россией
Мир. Новости мира
Президент ФРГ: немцы не должны "стесняться" памяти о нападении на СССР
Ирина Шлионская Какое будущее ждёт Россию? Предсказания знаменитых провидцев Ирина Шлионская Игорь Буккер Искусственный интеллект китайцев угрожает безопасности США Игорь Буккер Александр Шторм Украина хочет топить корабли РФ в Азовском море Александр Шторм
Экономика и бизнес
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Политика. Новости и аналитика
Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Экономика и бизнес
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников