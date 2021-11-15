Глава ЛНР Пасечник оценил указ Путина о гумпомощи Донбассу

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что пока армия Украины обстреливают Донбасс, Россия протягивает ДНР и ЛНР руку помощи.

Так он прокомментировал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", который президент РФ Владимир Путин подписал 15 ноября.

Ранее российский лидер поручил предоставить товарам, произведённым в самопровозглашённых ЛНР и ДНР, равный с российскими доступ на внутренний рынок РФ.

"Жители ЛНР благодарят президента России за подписание соответствующего указа!", — написал Пасечник в Twitter.

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