Политолог: забор на границе не решит проблему отношений Варшавы и Минска

Планируемое Польшей строительство забора на границе с Белоруссией не будет способствовать решению проблемы двухсторонних отношений Варшавы и Минска, заявил завотделом Института стран СНГ Владимир Евсеев, комментируя Pravda.Ru намерение польских властей отгородиться стеной от соседней страны.

"Забором ничего нельзя решить. И наглядный пример — строительство забора в США на границе с Мексикой… Надо не создавать заборы, а решать проблему двухсторонних отношений", — подчеркнул политолог.

По его мнению, проблема отношений между двумя странами связана не столько с миграционным кризисом на границах, сколько с вмешательством Польши во внутренние дела Белоруссии.

"Проблема в том, что если Польша будет и дальше вмешиваться во внутренние дела Белоруссии путём деятельности центров разного рода, Белоруссия будет делать всё, чтобы ответить ей за это путём сокращения двухсторонней торговли, максимального уменьшения транзита грузов…, ограничения всяких контактов", — заявил Евсеев.

Он отметил, что даже после появления забора на границах останутся погранпереходы, через которые продолжится движение людей и грузов.

"Поэтому забор проблему не решает. Это проблема не забора, это проблема двусторонних отношений Варшавы и Минска", — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что власти Польши намерены построить стену на границе с Белоруссией в первом полугодии 2022 года.

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