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Украинский спортсмен изменил мнение о дружбе Москвы и Киева: Россия - агрессор

Мир

Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко отказался от своих слов о поддержке России. Ранее спортсмен заявлял, что не считает Россию "агрессором". Спустя неделю, Абраменко высказал резко противоположное заявление.

Украинский спортсмен изменил мнение о дружбе Москвы и Киева: Россия - агрессор

Абраменко заявил, что многие моменты интервью для украинского портала, были "перекручены", а понятия "выставлены не так".

"Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит", — заявил Абраменко в опровержение предыдущему высказыванию в эфире "Военного телевидения Украины".

В сюжете телевидения Незалежной уточнили, что "ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины".

Ранее Pravda.Ru публиковала интервью спортсмена. Тогда Абраменко заявил, что есть "третья и четвёртая" сторона в отношениях между Москвой и Киевом. По мнению чемпиона, "всё спланировано" для того, чтобы рассорить страны между собой.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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