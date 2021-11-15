Украинский спортсмен изменил мнение о дружбе Москвы и Киева: Россия - агрессор

Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко отказался от своих слов о поддержке России. Ранее спортсмен заявлял, что не считает Россию "агрессором". Спустя неделю, Абраменко высказал резко противоположное заявление.

Абраменко заявил, что многие моменты интервью для украинского портала, были "перекручены", а понятия "выставлены не так".

"Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит", — заявил Абраменко в опровержение предыдущему высказыванию в эфире "Военного телевидения Украины".

В сюжете телевидения Незалежной уточнили, что "ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины".

Ранее Pravda.Ru публиковала интервью спортсмена. Тогда Абраменко заявил, что есть "третья и четвёртая" сторона в отношениях между Москвой и Киевом. По мнению чемпиона, "всё спланировано" для того, чтобы рассорить страны между собой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.