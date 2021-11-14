Британский генерал: мы рискуем по неосторожности угодить в войну с Россией

Великобритания и ее союзники сейчас подвергаются большему риску военного конфликта с Москвой, чем когда-либо во время холодной войны.

В этом абсолютно уверен начальник штаба обороны страны, генерал Ник Картер, заявивший в интервью радио "Таймс", что "традиционных дипломатических механизмов больше нет".

"Возникновение "многополярного мира" из пепла биполярной международной системы времен холодной войны привело к усилению конкуренции между нациями, в результате чего Великобритания, а также другие западные государства и Россия могут легко столкнуться друг с другом, — сказал сэр Картер. — Мы находимся в гораздо более конкурентном мире, чем десять или 15 лет назад. Характер конкуренции между государствами и великими державами приводит к большей напряжённости".

Генерал предупредил политиков, что "воинственный характер" некоторых из их стратегий может привести к ситуации, в которой "эскалация приведет к просчётам". В то же время он обвинил Кремль в готовности пойти на всё, чтобы подорвать влияние западноевропейских стран и США.

"Риск войны с Россией сейчас больше, чем в каких-либо моментах за всю мою 44-летнюю карьеру. Поэтому я призываю Великобританию быть осторожнее".

Вероятно, Картер имел в виду решение Минобороны страны отправить группу британских солдат в Польшу, чтобы "предотвратить проникновение мигрантов на польскую территорию".

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