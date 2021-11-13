Украинцев задел персонаж Battlefield 2042 из-за "схожести" с крымскими бойцами

Украинские юзеры видеоигры Battlefield 2042 обрушились с негативной критикой на персонажей. По словам пользователей, little green men — "маленькие зелёные человечки", очень внешне напоминают бойцов в Крыму во время референдума 2014 года.

Один из игроков увидел в персонаже "без обозначений" политический подтекст.

"Это военная выдумка, в значительной степени вдохновлённая реальной политикой. А круто использовать реальное оружие для убийства людей? Подобные вещи связаны с жанром, даже если они могут кого-то обидеть", — написал юзер под ником Waggle-free на форуме ReserEra в Twitter.

Кроме прочего, игрок упомянул, что пытался связаться с разработчиками, но ему никто не ответил.

Как объяснили геймеры, их "задело" то, что события в Крыму произошли сравнительно недавно. В свою очередь, многие комментаторы не увидели явного "политического подтекста".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.