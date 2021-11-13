Авторы украинских учебников цитируют Гитлера - депутат Рады

Депутат Верховной рады и преподаватель Инна Совсун раскритиковала авторов учебников для вузов Незалежной. По её словам, мало того, что пособие "отдаёт" сексизмом, авторы ссылаются на Адольфа Гитлера.

Совсун уточнила, что речь идёт о пособии "Деловая карьера".

"Пособие "Деловая карьера" разразилось в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa", — написала украинский депутат на своей странице в Facebook.

Кроме прочего, Совсун привела несколько выдержек из учебника.

"Женщины выполняют чётко сформулированные задачи. Но у них не хватает инициативы самим формулировать задачи. Адольф Гитлер сказал: "Народные матери любят, когда с ними обращаются как с женщинами. "А женщины любят, когда ими повелевают", — пишет депутат.

Совсун обратилась к руководству вузов страны с просьбой ответить: считают ли преподаватели такое пособие "приемлемым" и отметила, что будет требовать вывести подобную литературу из учебного плана.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.