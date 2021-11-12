В Польше заявили, что Белоруссия силой выталкивает людей на польскую сторону

Белорусские солдаты на границе с Польшей силой выталкивают мигрантов на польскую сторону, об этом заявил пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Томаш Крупа.

Он рассказал, что вечером 11 ноября военные применяли силу по отношению к 35 беженцам, толкая их на колючую проволоку, чтобы те пересекли границу с Польшей. По его информации, среди мигрантов, подвергшихся такому отношению, основную часть составляли женщины и дети.

"Белорусские военные толкали этих людей на ограждение из колючей проволоки. Эта попытка была пресечена сотрудниками полиции, Пограничной стражи и солдатами", — передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря.

Ранее стало известно, что курды вместе с властями Ирака рассматривают возможность вывоза беженцев с польско-белорусской границы. Министерство внутренних дел Курдистана ведёт переговоры с Багдадом о подготовке к отправке туда самолёта, чтобы вернуть тех, кто согласен.

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