Пушков о Климкине: "У него ум за разум заходит"

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин запутался в собственном высказывании насчёт того, что кризис на белорусско-польской границе является спланированной российско-белорусской операцией. Об этом пишут "Известия".

Павел Климкин использовал для описания сложившейся ситуации ещё более высказывания, назвав её "миграционным шантажом", который для дестабилизации Украины якобы проводят Москва и Минск.

Пушков 12 ноября написал на своей странице в Telegram по этому поводу:

"У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на белорусско-польской границе, видите ли, угрожают Украине! Зачем она им сдалась? На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает. Ответ один: "Украина окружена!" Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах…"

По мнению постпреда Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова, у Польши и Литвы есть финансовый интерес от ЕС от ситуации с мигрантами. Помимо этого, постпред полагает, что эти две страны "пытаются демонизировать Белоруссию и тем самым повысить свою значимость и роль в европейской и международной политике".

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