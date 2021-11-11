Блинкен пообещал поставлять на Украину летальное оборонительное вооружение

Администрация США будет делать всё от неё зависящее, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь, в частности, поставлять ей летальные оборонительные средства. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, по информации РИА Новости:

"Мы будем работать с Конгрессом по содействию с сфере безопасности, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение".

Кулеба сообщил, что Украина будет рада любой помощи со стороны Америки:

"Нам интересно всё, что поможет нам укрепить наш оборонительный потенциал - в области разведывания информации, систем противовоздушной обороны или чего-то ещё".

По словам Блинкена, помимо поставок вооружения, Украина и США ведут переговоры по обеспечению безопасности энергопоставок Киеву, включая предоставление нового финансирования и работу с партнёрами, для обеспечения продления транзита газа через территорию Украины.

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