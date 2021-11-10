В МИД заподозрили Евросоюз в "спланированной акции" против Белоруссии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отказ стран Евросоюза от консультаций с Минском по решению миграционного кризиса может быть спланированной акцией против Белоруссии.

"Я задалась вопросом… а не является ли отказ… той же самой Польши и других стран, к которым Минск обращался с предложением консультаций по миграционной проблематике, не является ли этот отказ частью заведомо спланированного подхода, или акции", — передаёт РИА Новости слова Захаровой.

Она сообщила, что пришла к такому выводу, обдумывая заявления европейских стран о санкциях против Белоруссии.

Ранее минобороны Белоруссии обвинило Польшу в нарушении договорённости между двумя странами. Ведомство сообщило, что 10 тысяч польских военных встали на границе без предупреждения. Министерство сделало вывод, что Польша не желает совместно искать решение проблемы, выводя конфликтную ситуацию на политический уровень.

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