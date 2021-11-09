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Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов

Мир

Ситуация на польско-белорусской границе накаляется — группа белорусских силовиков направляется к лагерю мигрантов. Об этом сообщило Министерство обороны Польши.

Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов

В своё аккаунте в Twitter ведомство разместило видео, где многочисленный отряд военных быстро приближается к месту пребывания беженцев.

"Большая группа белорусских офицеров приближается к лагерю мигрантов в Кузнице", — написало министерство.

Ранее стало известно, что перейти границу с Польшей беженцы пытаются в районе пограничного пункта пропуска в Кузнице. Польские силовики остановили штурм границы мигрантами со стороны Белоруссии, используя слезоточивый газ в ответ на их проявлении агрессии.

Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в нарушении договорённости между двумя странами. Ведомство сообщило, что 10 тысяч польских военных встали на границе без предупреждения. Министерство сделало вывод, что Польша не желает совместно искать решение проблемы, выводя конфликтную ситуацию на политический уровень.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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