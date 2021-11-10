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Глава МИД Белоруссии Макей назвал Крым российской территорией

Мир

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Крым является регионом России.

Глава МИД Белоруссии Макей назвал Крым российской территорией

"Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", — сказал он в беседе с РИА Новости.

На онлайн-переговорах с президентом РФ белорусский лидер Александр Лукашенко посетовал, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Путин ответил, что с удовольствием покажет ему новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвящённый окончанию Гражданской войны. После этого Лукашенко попросил коллегу передать крымчанам поздравления с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября.

Председатель белорусской общины Крыма Роман Чегринец отметил, что заявление Лукашенко — это де-факто признание Крыма российским.

"Признанием Крыма российским будет являться его визит на полуостров. Де-факто, в принципе, Белоруссия Крым признала", — сказал Чегринец в беседе с изданием "Крым 24".

Если в августе Лукашенко говорил, что признает Крым российской территорией только после того, как это сделает "последний российский олигарх", то теперь он не ставит никаких условий.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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