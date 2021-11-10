Глава МИД Белоруссии Макей назвал Крым российской территорией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Крым является регионом России.

"Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", — сказал он в беседе с РИА Новости.

На онлайн-переговорах с президентом РФ белорусский лидер Александр Лукашенко посетовал, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Путин ответил, что с удовольствием покажет ему новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвящённый окончанию Гражданской войны. После этого Лукашенко попросил коллегу передать крымчанам поздравления с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября.

Председатель белорусской общины Крыма Роман Чегринец отметил, что заявление Лукашенко — это де-факто признание Крыма российским.

"Признанием Крыма российским будет являться его визит на полуостров. Де-факто, в принципе, Белоруссия Крым признала", — сказал Чегринец в беседе с изданием "Крым 24".

Если в августе Лукашенко говорил, что признает Крым российской территорией только после того, как это сделает "последний российский олигарх", то теперь он не ставит никаких условий.

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