Запад возмущён: на Украине закрыли англоязычную газету

Первая и единственная англоязычная газета Украины Kyiv Post закрылась. Все журналисты уволены. Это вызвало возмущённую реакцию западных чиновников.

Сразу несколько посольств предупредили Украину о "недопустимости нарушений свободы слова".

Например, посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас написал в Twitter:

Его британская коллега Мелинда Симмонс заявила в Твиттере, что она "удивлена внезапным объявлением о приостановке работы газеты, которая является примером независимой журналистики и сыграла важную роль в поддержке реформ и демократии на Украине. Не самый удачный день для свободных СМИ".

Посол Швеции Тобиас Тибер указал на необходимость "защищать свободные и независимые СМИ на Украине", а посольство США заявило:

"В течение последних 26 лет Kyiv Post была одним из самых важных независимых СМИ на Украине и неутомимым носителем журналистских стандартов. Надеемся, что будет найден способ, позволяющий газете продолжать играть эту роль".

Уроженец Сирии Аднан Киван, строительный магнат, купивший Kyiv Post три года назад, объявил о своём решении "немедленно закрыть газету".

Уволенные журналисты заявили, что Киван просто решил "избавиться от неудобных, справедливых и честных профессионалов" и обвинили его в том, что он недавно уже пытался "подорвать редакционную независимость".

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