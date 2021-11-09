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Саакашвили сообщил об издевательствах в тюрьме

Мир

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что над ним издевались в тюрьме. Он попросил своего адвоката Ника Гварамия передать эту информацию на брифинге, о чём сообщает РИА Новости.

Саакашвили сообщил об издевательствах в тюрьме

Вчера грузинские власти уведомили, что перевели Саакашвили в Глданскую тюремную больницу из Руставской тюрьмы, в которой он содержался до этого и где объявил голодовку. Адвокат политика сообщил, что это перемещение произошло обманным путём — экс-президенту сообщили, что переводят в гражданскую больницу.

В послании Саакашвили сказано:

"Один из представителей тюрьмы сказал мне: "Птичка, мы тебя поймали" и выругался матом. Я спросил его имя и фамилию, но мне не ответили. Потом меня без предупреждения стали вытаскивать из машины, несмотря на мой категорический отказ".

По словам Саакашвили, сотрудники тюрьмы после этого повалили его на землю, нанесли несколько ударов по шее и потащили за волосы.

Бывший президент опасается, что ему могут причинить физический вред в больнице, поэтому ему пришлось повредить медицинское оборудование. А перевод в это учреждение был, по его словам, сделан для того, чтобы его уничтожить. Поэтому политик не допускает никакого медицинского вмешательства со стороны медиков и настаивает на встрече со своим личным врачом.

Ранее в Министерстве юстиции Грузии появилась информация, что Саакашвили сломал дорогое медицинское оборудование и оскорблял медиков.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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