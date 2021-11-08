Саакашвили на вертолёте доставят в военный госпиталь

Объявившего голодовку бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили решили экстренно доставить в больницу. Известно, что в военный госпиталь его доставят на вертолёте.

Уточняется, что решение госпитализировать Саакашвили было принято на консилиуме врачей, сообщает телеканал "Пирвели".

Накануне грузинская оппозиция дала властям ровно сутки на госпитализацию бывшего лидера республики Михаила Саакашвили. Требование было озвучено во время митинга протеста, который был организован оппозиционной партией "Единое национальное движение".

Напомним, что голодовку в тюрьме Саакашвили объявил 1 октября. За это время политик потерял более 20 килограммов.

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